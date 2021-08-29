В Україні зафіксували перевищення рівня госпіталізацій з COVID-19

З початку епідемії в Україні підтвердили майже 2,3 млн випадків коронавірусу, померло 53,7 тис.осіб. На сьогоднішній день у двох областях України один з епідемічних показників не відповідає "зеленій" зоні.

Відповідний дані опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Так, станом на 29 серпня рівень госпіталізацій перевищує норму в Івано-Франківській та Вінницькій областях. В Івано – Франківській області цей показник становить 54,2%, у Вінницькій-54,9% при нормі не більше 50%.



Для потрапляння областей в" червону "зону карантину необхідно, щоб" червоному " рівню відповідало не менше двох показників. В Івано-Франківській та Вінницькій областях інші показники залишаються на рівні норми. Тому, поки їх не переводять в "жовту" або "червону" зону карантину

Варто зазначити, що станом на ранок неділі, 29 серпня, в Україні офіційно підтверджено 2 284 191 випадок коронавірусної інфекції. З них 1 906-виявлені за минулу добу. Серед захворілих 134 дитини та 40 медпрацівників.

Нагадаємо, що в Харківській області від ковіда померли десятки лікарів.

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