На трасі Борислав - Дрогобич 19-річний п'яний водій Volkswagen влаштував ДТП в якому загинули три людини, серед них була школярка і юнак.
Про це повідомили в прес-службі головного управління Нацполіціі у Львівській області.
Аварія сталася у Львівській області і в ній загинули пасажири, які їхали в таксі Volkswagen Golf. Вони були жителями села Ясениця-сольна. Вони їхали з 40-річним водієм після концерту, який пройшов у Дрогобичі. Знайома таксиста Марія розповіла, що він теж загинув, а звали його Ярослав Білий. Загиблий жив у Бориславі. У таксиста залишилася двоє дітей і дружина.
Дев'ятнадцятирічний Мар'ян Багрій та шістнадцятирічна школярка Надія Довжинська загинули на місці трагедії. Двоюрідній сестрі Наді-Христині Олексівській вдалося вижити. У неї медики виявили перелом ноги і щелепи, вибиті зуби, пошкодження селезінки і черепно-мозкову травму. Двоюрідного брата, загиблого Мар'яна звуть Роман Багрій. Його забрали до лікарні. Важкі травми отримав їх друг Руслан Шифурко, передає Obozrevatel.
Дженніфер Лопес зловили в обіймах Кіркорова, Полякова позаздрила: "Реально так виглядає?"
Дощі і спека розірвуть Україну навпіл, погода злетить з котушок: якою буде температура
Опухла Каменських нажахала видом через хворобу, співачку не впізнати: "Просто вмираю"
Українцям підвищать виплати до 50 тисяч: кому перепадуть гроші
Ксенія Мішина та Еллерт не змогли приховати правду про свої стосунки, Мережа кипить: "Саша, навіщо ці ігри"
Таксі проїжджало повз село Попеля, коли назустріч вилетів Volkswagen Passat. Ним керував 19-річний хлопець у нетверезому вигляді. Сталося лобове зіткнення. одне авто загорілося від удару. З машини вилетіла пасажирка. Водієві Volkswagen Passat загрожує 12 років в'язниці.
Нагадуємо, що НП на заправці в Одесі, постраждали люди
Як повідомляла Politeka, людей збили на зупинці в Харкові
Також Politeka писала, що у Харкові авто збило дівчину на коні