На трасі Борислав - Дрогобич 19-річний п'яний водій Volkswagen влаштував ДТП в якому загинули три людини, серед них була школярка і юнак.

Про це повідомили в прес-службі головного управління Нацполіціі у Львівській області.

Аварія сталася у Львівській області і в ній загинули пасажири, які їхали в таксі Volkswagen Golf. Вони були жителями села Ясениця-сольна. Вони їхали з 40-річним водієм після концерту, який пройшов у Дрогобичі. Знайома таксиста Марія розповіла, що він теж загинув, а звали його Ярослав Білий. Загиблий жив у Бориславі. У таксиста залишилася двоє дітей і дружина.

Дев'ятнадцятирічний Мар'ян Багрій та шістнадцятирічна школярка Надія Довжинська загинули на місці трагедії. Двоюрідній сестрі Наді-Христині Олексівській вдалося вижити. У неї медики виявили перелом ноги і щелепи, вибиті зуби, пошкодження селезінки і черепно-мозкову травму. Двоюрідного брата, загиблого Мар'яна звуть Роман Багрій. Його забрали до лікарні. Важкі травми отримав їх друг Руслан Шифурко, передає Obozrevatel.

Таксі проїжджало повз село Попеля, коли назустріч вилетів Volkswagen Passat. Ним керував 19-річний хлопець у нетверезому вигляді. Сталося лобове зіткнення. одне авто загорілося від удару. З машини вилетіла пасажирка. Водієві Volkswagen Passat загрожує 12 років в'язниці.

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