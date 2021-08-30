Відома російська естрадна і джазова співачка Лариса Доліна жахнула зовнішнім виглядом без макіяжу

Як пише Politeka.net, 65-річна співачка Лариса Доліна, яка родом зі столиці Азербайджану Баку, нещодавно вразила шанувальників різкими змінами зовнішності. Лише за півроку виконавиця схудла на 21 кілограм і тепер Доліну важко впізнати.

Сама співачка розповіла, що дотримувала спеціальної дієти за рекомендацією лікарів. Їй категорично заборонили їсти фрукти, ягоди, моркву, броколі, яйця, ікру, торти, вафлі, хліб, цибулю, чай, молочні та кисломолочні продукти. Увесь період Лариса Доліна харчувалася всіма видами м’яса, крім яловичини і телятини, їла будь-яку птицю, рибу, томати, огірки, червоний перець, буряк, каву.

До того ж, народна артистка Росії практикувала й інтервальне голодування. Вона їла лише два рази на день, а після 15.00 голодувала, таким чином без їжі співачка була 18 годин.

На офіційній сторінці "dniru" в Instagram опублікували серію фото Доліної без макіяжу.

"Ларисі Доліній 65 років 🔥А як виглядає улюблена співачка в звичайному житті, без макіяжу? 🙌🏻", - написали на сторінці.

Шанувальники тут же взялися коментувати зовнішній вигляд артистки.

"Да ! На 92", "Вона виглядає набагато старше 65 років ...", "Трохи краще ніж 90-то літня виглядає 🤣", "Майкл Джексон", "Боже мій. Хто це?", "Свіжістю і не пахне, а юністю і поготів)!", - пишуть користувачі мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що радикально схудла Лариса Доліна труснула старовиною в роздільному купальнику: "Боже, який кайф...".

Нагадаємо, що у 65-річної Доліної небезпечна хвороба, стали відомі подробиці: "Виявилося, що вона підхопила...".

A ще Politeka повідомлялa, що 65-річна Лариса Доліна приголомшила зовнішністю з чорними колами під очима: "Я злякалася".