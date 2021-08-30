У Львові спалахнула військова частина

Про це повідомив Ігор Зінкевич на своїй Фейсбук-сторінці.

"Пожежа на гаражах військової частини на вул.Стрийській" – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 12: 40 вдалося погасити своїми силами пожежу.

Чи є постраждалі-поки невідомо.

До слова, під Києвом вночі в четвер, 26 серпня спалахнула Руйнівна пожежа.

Займання сталося в приватному будинку, який знаходиться в селі Мотижин Київської області. Всередині знаходився господар будинку і його співмешканка.

Попередньо було встановлено, що напередодні 47-річний господар будинку разом зі своєю співмешканкою відпочивали та вживали алкоголь.

Як повідомили пожежники, за їх інформацією загоряння будинку сталося в результаті необережного поводження з вогнем. Жінка і чоловік загинули на місці, рятувати їх було пізно.

Рятувальники Київської області уточнили, що на гасіння пожежі знадобилося кілька годин. Обставини події встановлюватиме слідство.

Нагадаємо, що пожежа спалахнула в приватному будинку в Харкові.

Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа розгорілася в офісному центрі.