У Львові спалахнула військова частина
Про це повідомив Ігор Зінкевич на своїй Фейсбук-сторінці.
"Пожежа на гаражах військової частини на вул.Стрийській" – йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 12: 40 вдалося погасити своїми силами пожежу.
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Чи є постраждалі-поки невідомо.
До слова, під Києвом вночі в четвер, 26 серпня спалахнула Руйнівна пожежа.
Займання сталося в приватному будинку, який знаходиться в селі Мотижин Київської області. Всередині знаходився господар будинку і його співмешканка.
Попередньо було встановлено, що напередодні 47-річний господар будинку разом зі своєю співмешканкою відпочивали та вживали алкоголь.
Як повідомили пожежники, за їх інформацією загоряння будинку сталося в результаті необережного поводження з вогнем. Жінка і чоловік загинули на місці, рятувати їх було пізно.
Рятувальники Київської області уточнили, що на гасіння пожежі знадобилося кілька годин. Обставини події встановлюватиме слідство.
Нагадаємо, що пожежа спалахнула в приватному будинку в Харкові.
Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа розгорілася в офісному центрі.