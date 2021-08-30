У Києві смажили шашлики прямо на балконі

Про це повідомив Telegram-канал Київ Оперативний.

"Ні в чому собі не відмовляючи, хлопці з квартири на вулиці Зодчих, 62А, вирішили о 10 вечора посмажити шашлик на балконі.

Навіть дрова на сходовій клітці залишили, щоб їх було легше знайти. Поліцію викликали", - йдеться в повідомленні.

Відео можна побачити тут.

До слова, в Києві пенсіонерка кидає у дітей важкі предмети.

Інформацією поділився місцевий Telegram-канал.

Літня жінка кидає з балкона предмети, тому що їй нібито заважає шум з дитячого майданчика.

“На Теремках Божа кульбаба викидає на дітей праски, посуд та інші важкі речі. Бабусі заважає шум, тому вона вирішила боротися не зі слідством, а з причиною - самої малечі", - йдеться в повідомленні.

Місцеві жителі не раз викликали співробітників поліції, але поки це не дало ніяких результатів.

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Як повідомляла Politeka, пенсіонерка спиляла лавочку під вікнами будинку через "нічні посиденьки", кадри: "набридло терпіти".

Також Politeka писала, що медики швидкої не хотіли оглядати літню жінку, яка втратила свідомість: "нічого лазити по спеці".