Ще одна причина послідувати за третім за силою українським дивізіоном.

У Дніпропетровській області відбудеться футбольний матч, в якому зустрінуться команди «Нікополь» і «Таврія», а судити його буде Христина Козоріг – модель, яка брала участь у конкурсі «Міс Україна».

Про це передавати у Facebook-спільноті футбольного клубу»Нікополь".

"Здається, у вас з'явилася ще одна причина піти за третім за силою українським дивізіоном", - сказано в повідомленні.

Гра пройде в рамках другої ліги чемпіонату України. Матч запланований на 31 Серпня. У Клубі Нікополь підкреслили, що красивому арбітру належить судити красивий матч.

Христина Козорог в 2013 р. вирішила відвідати школу арбітрів. До цього вона здобула популярність, як модель. Їй вдалося взяти участь у конкурсі краси під назвою «Міс Україна онлайн». Перш ніж стати суддею, Христина Козоріг сама грала в одній з жіночих команд. Однак дівчина отримала травму і з цієї причини була змушена завершити кар'єру в професійному спорті.

Зазначимо, що Христина Козоріг народилася в 1991 році в Полтавській області. Вже з восьми років вона почала займатися футзалом і футболом. У 2009 і 2010 роках дівчина виступала за клуб «Атекс-СДЮШОР-16». Ця команда прорвалася у Вищу лігу, а Христина зіграла в її складі 9 матчів.

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