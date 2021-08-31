Очевидці на відео повідомили, що інцидент стався в районі аеропорту

Під час грози в Харкові 31 серпня блискавка вдарила в тролейбус, і він миттю загорівся.

Подію зняли на камеру очевидці, кадри опублікував місцевий Telegram-канал.

До пожежників щодо інциденту звернулися очевидці. Однак полум'я одразу почали гасити вогнегасником, який був у кабіні водія. Рятувальники прибули менш ніж за 10 хвилин, але пожежі вже не було.

На кадрах видно, як чоловік швидко піднявся на дах транспортного засобу і загасив пожежу. На щастя, у водія тролейбуса під рукою виявився вогнегасник.

Як повідомляють 24tv.ua, пожежники встановили, що загальна площа загоряння була 2 квадратних метри. Горіла кантактна частина на даху. Туди забрався один із співробітників ДСНС, який перевірив, чи немає небезпеки нової пожежі.

Варто відзначити, від місця удару блискавки струм розходиться по воді в різні боки, переважно по поверхні, і слабшає з відстанню. Вважається, що смертельну небезпеку для людей він представляє на видаленні до 10 метрів.

Нагадаємо, що пожежа спалахнула в приватному будинку у Харкові.

Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа розгорілася в офісному центрі.