Загоряння виникло на даху будівлі в Закарпатській області

У місті Іршава в Закарпатській області сталася велика пожежа в готельно-ресторанному комплексі. З вогнем боролися майже 30 рятувальників.

Деталь повідомило управління ДСНС у Закарпатській області у вівторок, 31 Серпня.

Уточнюється, що о 4:45 ранку надійшло повідомлення про пожежу в готельно-ресторанному комплексі на вулиці Гагаріна в Іршаві.

Займання виникло на даху будівлі, в якій на першому поверсі працює кафе, на другому – ресторан, а на мансардному – тривало облаштування готельних номерів.

Для гасіння залучили шість одиниць техніки та 28 чоловік особового складу від пожежно-рятувальних підрозділів Іршави, Хуста та села Довге.

Спільними зусиллями о 5:45 бійці ДСНС локалізували загоряння та о 6: 55 – остаточно його ліквідували. Полум'я пошкодило покрівлю комплексу на площі 450 квадратних метрів. На щастя ніхто не постраждав.

Варто відзначити, що серед основних причин, які призводять до загибелі людей, рятувальники називають свідоме нехтування правилами пожежної безпеки, необережне поводження з вогнем, куріння в ліжку, а також залишені без нагляду сірники і запальнички в місцях, які легко доступні для дітей.

Нагадаємо, що пожежа спалахнула в приватному будинку у Харкові.

Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа розгорілася в офісному центрі.