В Україні з початку вересня діятиме заборона на перетин держкордону на автомобілях з придністровськими номерами.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі.
"Щодо транспортних засобів з Придністровського регіону Республіки Молдова з іншими реєстраційними номерами діятиме заборона",-зазначили в прес-службі.
Йдеться про автомобілі з так званої «республіки» - Придністровського регіону Молдови. Відповідно до нових правил, номери на машинах можуть бути нейтральними або відповідати встановленому зразку. Введення нових правил засноване на дорученні українського Кабміну, а також ноті Міністерства закордонних справ.
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Раніше Україна дала обіцянку Молдові, що машини на номерах Придністров'я не зможуть перетнути її державний кордон. Першим дату заборони 1 вересня назвав Марк Шевченко, посол України. Тоді було заявлено, що через кордон зможуть пройти тільки ті машини, які мають на склі наклейки MD, а також вони повинні бути зареєстровані відповідно до чинного закону Молдови. У лютому представники Молдови та України обговорили інфраструктурні проекти, торговельно-економічне партнерство, а також взаємодію на держкордоні.
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