Загиблий українець приїхав до Польщі на заробітки, він працював на будівництві

У Польщі в місті Вроцлав після затримання поліцейськими помер 25-річний українець.

Як пише Gazeta Wyborcza, правоохоронці застосували до нього фізичну силу - били палицями, кулаками і ногами під час допиту.

Інцидент стався 30 липня. Українець повертався на автобусі після зустрічі з друзями в стані алкогольного сп'яніння і нібито поводився неадекватно.

Водій автобуса висадив українця і викликав рятувальників, а ті — поліцейських. Правоохоронці стверджували, що затриманий був агресивним і кусався, проте відеомоніторинг після перевезення хлопця в центр для нетверезих осіб цього не показав.

У матеріалах справи також немає даних з нагрудних камер поліцейських, які були відключені після його затримання. Адже копи Польщі хотіли приховати те, що робили з українцем після затримання.

ЗМІ повідомляють, що до чоловіка протягом години застосовували фізичну силу. Після побиття він перестав дихати, його намагалися реанімувати. За словами членів сім'ї українця, загиблий не зловживав алкоголем і ніколи не був агресивним.

Прокуратура Польщі відкрила справу за статтею про ненавмисне доведення до смерті людини. Санкція статті передбачає позбавлення волі до п'яти років.

Нагадаємо, українця жорстоко побили в Польщі.

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