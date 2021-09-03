У Дніпро в лікарню імені Мечникова доставили бійця, якого на Донбасі 29 серпня поранив снайпер.

Про це в Facebook повідомив Сергій Риженко, гендиректор лікарні імені Мечникова.

"Доставлений у вкрай важкому стані-кома 2, ШВЛ, медикаментозна седація. Відразу в операційну", - зазначив Риженко.

За словами лікаря, бійцю 27 років. І йому команда нейрохірургів провела важку операцію, яка тривала кілька годин. Риженко розповів, що куля поранила бійця в скронево-тім'яну область. Увійшла вона з лівого боку, пробила череп і діаметрально вийшла.

Відомо, що військовослужбовця поранили в Донецькій області, на території Горського. Для бійця це поранення стало третім за рахунком. Він отримав першу медичну допомогу на позиції. Після цього пораненого доставили в Мечникова.

Стан потерпілого став більш стабільним через п'ять днів після згаданої операції. Риженко розповів, що зараз українського захисника виходжують медсестри, реаніматологи та нейрохірурги.

За словами лікаря, ставляться до нього, як до рідного сина. Риженко розповів, що пораненого бійця звуть Андрій і вдома його не чекають, оскільки хлопець – сирота. Лікар повідомив, що для того, щоб вижити бійцеві належить пройти довгий шлях, що складається з болісних переживань і лікування.

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