Наприкінці четвертого раунду 18-річна боксерка пропустила серію ударів

Організм 18-річної мексиканки Жанетт Закаріас Сапати не зумів впоратися з наслідками побиття під час бою на вечорі боксу в канадському Монреалі.

Як повідомляє видання Mirror, вона була введена в штучну кому і через п'ять днів померла в лікарні Сакр-Кер де Монреаль.

У четвертому раунді бою 18-річна мексиканка пропустила важкий удар і отримала від рефері стоячий нокдаун, але через кілька секунд у неї почалися судоми, і вона втратила свідомість. Дівчина була негайно доставлена в лікарню, і лікарі ввели її в фармакологічну кому. На жаль, лікування виявилося неефективним, і Сапата померла після нещасливого поєдинку.

"Ми були неймовірно засмучені, дізнавшись від одного з членів сім'ї, що Жанетт Закаріас Сапата померла. Ми висловлюємо найглибші співчуття її близьким, рідним, друзям і, особливо, її чоловікові Джованні Мартінесу, який до останнього перебував поруч з нею в лікарні", - заявив промоутер Івон Мішель.

Жанетт Закаріас Сапата провела шість боїв на професійному рингу. У поєдинку, безпосередньо попередньому виступ в Монреалі, у мексиканки був нокаут, але, як запевняли її менеджери, вона полетіла в Канаду з повним пакетом медичних обстежень.

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