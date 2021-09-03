У Львівській області сталася масштабна аварія, яка забрала життя кількох людей

Як передає Politeka.net з посиланням на прес-службу Національної поліції, аварія сталася 3 вересня в місті Рудки близько четвертої вечора.

Відзначається, що сідловий тягач «Рено» виїхав на тротуар і врізався в продуктовий магазин. При цьому транспортний засіб збив електроопору. В результаті ДТП загинув водій вантажівки, який не впорався з керуванням, а також дві жінки. Крім цього постраждала неповнолітня дівчина, яку з численними травмами доставили в лікарню. Лікарі не змогли врятувати постраждалу, вона померла в лікарні.

На даний момент слідство працює над тим, щоб встановити особи загиблих.

Додамо, що за даними "Укрінформу", у вантажівки відмовили гальма, через що і сталася аварія. Відзначається, що він їхав зі швидкістю близько 100 км/год. При цьому вантажівка перевозила близько 20 тонн щебеню. Очевидці зазначають, що водій намагався попередити перехожих сигналом.

Нагадаємо, що автомобіль на великій швидкості влетів у підземний перехід: є постраждалі, фото.

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