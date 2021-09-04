Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу, що спалахнула у столичному костелі Святого Миколая

Займання сталося між першим і другим поверхами і швидко поширилося на покрівлю будівлі.

У прес-службі ДСНС повідомили, що пожежа виникла в органному залі, вогонь поширився на площу 80 м кв. Мер Києва Віталій Кличко опублікував кадри наслідків пожежі в костелі.

Вогонь ліквідували о 23: 26. До гасіння залучалися 80 осіб та 16 одиниць техніки ДСНС. В результаті вогню люди не постраждали, але пожежа встигла завдати серйозних пошкоджень всередині будівлі.

Як розповіла прес-секретар ДСНС Світлана Водолага, в результаті пожежі пошкодження отримало внутрішнє оздоблення історичної будівлі.

Крім того, в результаті пожежі в столичному Миколаївському костелі горів орган, на якому проводилася репетиція. Відомо, що музичний інструмент повністю вигорів. На кадрах можна побачити згорілі конструкції, які перетворилися на руїни.

В даний час поліція допитує органіста, який репетирував музичну композицію на органі. Відзначається, що прямо під час репетиції з середини органу почав йти дим (орган електричний).

Нагадаємо, що пожежа спалахнула в приватному будинку у Харкові.

Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа розгорілася в офісному центрі.