Трирічна дівчинка, залишена без нагляду, отримала серйозні опіки

НП сталася в Маріуполі Донецької області в ніч на суботу, 4 вересня. Дівчинка грала з сірниками і підпалила на собі одяг, поки дорослі залишили її без нагляду.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції в Донецькій області. Поліцію викликали лікарі.

За попередньою інформацією правоохоронців, все сталося близько першої години ночі. Дитина гралася сама, мама була у сусідів, а п'яний вітчим спав удома.

Дівчинка отримала важкі тілесні ушкодження. Її доставили в опікове відділення, зараз за її життя борються лікарі.

Повідомляється, що сім'я перебуває на обліку в соцслужбі. Поліцейські провели слідчі дії в будинку, де стався інцидент, і відкрили кримінальне провадження за фактом злісного невиконання батьками своїх обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки (ст.166 Кримінального кодексу України).

У разі визнання провини судом відповідальному за трагедію загрожує обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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