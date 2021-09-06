Юрій Запісоцький, генеральний секретар УАФ, спростував заяву Андрія Шевченка, в якій той сказав, що з ним не виходили на зв'язок, щоб продовжити контракт зі збірною України.

Заява прозвучала в ефірі програми «Великий футбол».

Юрій Запісоцький повідомив, що контракт з Шевченком діяв до 30 Липня. В УАФ продемонстрували лист, який вислали колишньому наставнику збірної. У документі написано, що переговори, на яких планували обговорити продовження контракту запланували на друге або третє серпня.

За словами Запісоцького, зустрітися з Андрієм Шеченком не вдалося, хоча раніше попередня домовленість з ним була досягнута. Генеральний секретар УАФ підкреслив, що з очолюваною ним організацією на зв'язок ні вийшов не представник Шевченка, ні він сам.

Запісоцький також пояснив причину проблем, які виникли з вибором нового тренера. За його словами, в організації просто не розглядали інші кандидатури, оскільки у всіх була впевненість у тому, що Андрій Шевченко не захоче залишати свій пост.

Сам Шевченко ще 1 серпня зробив заяву про те, що його угода зі збірною України з футболу підійшла до кінця. За словами Андрія, контракт не вдалося продовжити через розбіжності у погляді на фінансову сторону питання. В результаті Олександр Петраков змінив на посаді Андрія Шевченка, колишнього гравця, який встиг побувати в таких клубах, як «Мілан», «Челсі» і «Динамо».

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