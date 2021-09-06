Російський боксер Артур Бетербієв, чемпіон світу в напівважкій вазі поділився прогнозом на бій за титул чемпіона світу між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа.

Заяву він зробив в Instagram.

"Вважаю, що Джошуа повинен виграти. Це моя думка. Джошуа не такий простий боксер", - зазначив Артур Бетербієв.

Російський боксер закликав шанувальників не робити передчасні висновки про вміння Ентоні Джошуа, засновані на результатах поєдинку з Енді Руїсом. Артур Бетербієв пояснив, що тоді Джошуа готувався до зустрічі з іншим боксером, але його в останній момент змінили.

Росіянин впевнений, що тепер все інакше, оскільки 25 вересня на кін поставлені титули WBA, WBO, IBF. Відзначимо, що Бетербієв сам встиг двічі програти Олександру Усику. Коментатори припустили, що саме це викликало в ньому образу, через яку він зробив ставку на Ентоні Джошуа, представника Британії і чинного чемпіона світу.

Бетербієв встиг розповісти і про досягнення Олександра Усика. Він нагадав, що останній зміг стати володарем звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі. Російський боксер Артур Бетербієв визнаючи, що Усик хороший боксер, підкреслив, що він упевнений у перемозі Джошуа. Нагадаємо, що бій між Усиком і Джошуа запланована на 25 вересня.

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