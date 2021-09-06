Я не підтверджую і не спростовую цю абсолютну цифру.

Юрій Запісоцький, генеральний секретар УАФ, прокоментував інформацію ЗМІ про 400 млн.грн., які нібито отримав Андрій Шевченко за п'ятирічну співпрацю зі збірною України.

Заява прозвучала в програмі Великий Футбол.

"Я не підтверджую і не спростовую цю абсолютну цифру. Але десь вона відповідає дійсності. У загальних рисах, так, сума сходиться», - зазначив Запісоцький.

Раніше Запісоцький поділився інформацією про переговори з колишнім тренером національної збірної Андрієм Шевченком, коли закінчився Чемпіонат Європи. За словами футбольного чиновника, Шевченко були готові запропонувати пролонгацію контракту.

Запісоцький повідомив, що домовився з колишнім тренером, як оформити документи про звільнення, оскільки на початок серпня запланували зустріч між Андрієм Шевченком та Андрієм Павелком, президентом УАФ. Футбольний чиновник підтвердив, що повідомив Шевченка про звільнення не тільки його, а й тренерського штабу в повному складі. Однак він додав, що робив це, знаючи, що на зустрічі з Павелком планують підписати новий контракт на відомих сторонам умовах.

Генеральний секретар УАФ додав, що Шевченко погодився звільнитися, оскільки того вимагала бюрократична процедура. Він розповів, що Шевченка відправили лист, в якому пропонували обговорити умови нового договору, але відповіді від нього не отримали.

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