В окупованій Луганській області на шахті "Червоний партизан" в аварії постраждали 19 осіб і дев'ять загинули.
Про це повідомляє «Інтерфакс».
За даними видання, трагедія сталася 6 вересня. Причиною смертельної події став обрив каната транспортної клітини. У ній в момент аварії перебували 25 осіб.
Шахтарів, які отримали різні травми в пригоді відвезли в центральну лікарню Довжанську. Пацієнтів розмістили в травматологічному відділенні. Загиблих шахтарів також вже дістали з шахти. Частина гірників залишилися заблоковані на місці події. Їм допомагають вибратися місцеві рятувальники.
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Слід сказати, що шахта" Червоний партизан " знаходиться на території міста Вознесенівка. В даний час його контролюють сепаратисти з так званої «ЛНР». "Червоний партизан" - це вуглевидобувне підприємство. Шахта має статус містобудівного підприємства. Розробляти цю шахту почали ще в тридцяті роки минулого століття. У 1941 році припинили роботи на об'єкті, а стовбури законсервували. У 1945 році до розробки проекту шахти «Червоний Партизан» вирішили повернутися. Влада України втратила контроль над об'єктом у 2014 році. У 2017 році управління підприємством захопили представники терористичного угруповання "ЛНР".
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