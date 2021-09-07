Мешканців багатоповерхівки по вулиці Димитрова, 20 у Херсоні опинилися під терором собаки бійцівської породи
Жінка спеціально нацьковує свою бійцівську собаку на людей і тварин біля будинку і в його околицях. Жителі не витримали і склали колективну заяву на господиню собаки.
Про це повідомляє місцеве видання Kherson.net.ua.
Господиня часто приводить свого пса без намордника на стадіон школи №55, яка знаходиться недалеко від будинку. На стадіоні грають діти і всі вони опиняються в небезпеці, якщо поруч бігає агресивний пес. Коли щось на прогулянці відбувається не за її сценарієм, вона вигукує йому команду "фас!".
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Жертвами собаки регулярно стають дворові коти, бездомні собаки. Бійцівський пес з ними швидко розправляється.
На зауваження місцевих жителів жінка реагує агресивно. Тому вони вирішили об'єднатися і написати колективну заяву в правоохоронні органи. В першу чергу мешканці просять зобов'язати господиню надягати на собаку намордник на прогулянках в громадських місцях.
Варто відзначити, що в правилах вигулу собак говориться, що під час прогулянки собака повинна бути на повідку. А собаки великих розмірів і небезпечних порід - на повідку і в намордниках
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