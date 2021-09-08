Нападника затримали і доставили в найближче відділення поліції

У Дніпрі зауваження про відсутність маски у одного з покупців супермаркету закінчилося стріляниною. Один з чоловіків вистрілив в іншого з пістолета "Флобера" під девізом "немає маски - будеш покараний".

Про це повідомляє Інформатор.

Інцидент стався вчора, 7 вересня, близько 20:30 на Тверській. Один з клієнтів магазину зробив зауваження іншому про відсутність маски. Зав'язалася словесна перепалка, а потім один з чоловіків вистрілив з "Флобера" в людину без маски. Постріл пролунав близько 20.30 вечора.

За попередньою інформацією, потерпілий отримав травму під правим оком. Стрільцем виявився 43-річний місцевий житель. Крім пістолета з собою у нього був газовий балончик і електрошокер. Нападника затримали і доставили в районне відділення поліції.

Варто зазначити, умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, що спричинило тривалий розлад здоров'я або значну стійку втрату працездатності карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, що стрілянина прогриміла в центрі Києва: поранений хлопець втік і просив про допомогу.

Як Politeka писала, хлопець стріляв на вулиці з пневматичної гвинтівки по склянках і одна куля зачепила 14-річного хлопця.

Також Politeka повідомляла, що у шкільному дворі в місті Чорноморську Одеської області лунали постріли зі зброї.