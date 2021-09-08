У Львівській області футбольний матч між командами з Чемеринців та Неделіски переріс у масову бійку.

Відео опублікували в соціальних мережах.

За даними свідків, бійка сталася під час матчу Другої ліги Перемишлянського району, в якому брали участь дві сільські команди. Конфлікт почався з претензій, висловлених уболівальниками з Неделиски. Вони ополчилися на бокового арбітра, який захистив гол.

Гравці Чемеринців вирішили після скандалу не продовжувати матч. Так почалася масштабна бійка. У бійці вирішили взяти участь вболівальники, а також сам суддя. Один з футболістів отримав особливо серйозні травми. Справа в тому, що в нього голкіпер суперників, влетів з ногою, виставленою вперед. Відеозапис бійки перетворився на вірусний. Її подивилися понад 3,5 тисяч осіб.

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