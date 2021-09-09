Люди говорили, що ми збираємося ліквідувати або викорінити вірус.

У ВООЗ заявили, що повністю перемогти коронавірус навряд чи вийде.

Таку заяву зробив Майк Райан виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій, - передає CNBC.

"Люди говорили, що ми збираємося ліквідувати або викорінити вірус. Ні, це дуже малоймовірно", - зазначив Райан.

За словами експерта, найбільш ймовірно, що коронавірус зберегтися на землі і продовжить розвиватися так, як це сьогодні відбувається з вірусом грипу. Райан підкреслив, що території тих країн, в яких жителі не встигли вакцинуватися, мутація коронавірусу продовжиться.

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я повідомив, що зараз пандемія коронавірусу вийшла на плато. У тиждень реєструють 4,5 мільйона нових випадків коронавірусу по всьому світу.

У ВООЗ найбільш небезпечним, з відомих на сьогоднішній день, визнали Дельта-штам коронавірусу. Цю інформацію підтвердила Марія ван Керкхове, глава групи ВООЗ по боротьбі з коронавірусом.

Причина небезпеки цього вірусу в його переданості, інтенсивність якої в два рази вище, ніж у початкової версії вірусу. Марія ван Керкхове повідомила, що штам mu, знайдений в Колумбії, здатний, згідно з деякими дослідженнями, ухилятися від дії вакцин і природного імунітету людини.

"У нас був шанс на початку цієї пандемії. Ця пандемія не повинна бути такою жахливою", - визнала Марія ван Керкхове.

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