У ВООЗ заявили, що повністю перемогти коронавірус навряд чи вийде.
Таку заяву зробив Майк Райан виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій, - передає CNBC.
"Люди говорили, що ми збираємося ліквідувати або викорінити вірус. Ні, це дуже малоймовірно", - зазначив Райан.
За словами експерта, найбільш ймовірно, що коронавірус зберегтися на землі і продовжить розвиватися так, як це сьогодні відбувається з вірусом грипу. Райан підкреслив, що території тих країн, в яких жителі не встигли вакцинуватися, мутація коронавірусу продовжиться.
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Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я повідомив, що зараз пандемія коронавірусу вийшла на плато. У тиждень реєструють 4,5 мільйона нових випадків коронавірусу по всьому світу.
У ВООЗ найбільш небезпечним, з відомих на сьогоднішній день, визнали Дельта-штам коронавірусу. Цю інформацію підтвердила Марія ван Керкхове, глава групи ВООЗ по боротьбі з коронавірусом.
Причина небезпеки цього вірусу в його переданості, інтенсивність якої в два рази вище, ніж у початкової версії вірусу. Марія ван Керкхове повідомила, що штам mu, знайдений в Колумбії, здатний, згідно з деякими дослідженнями, ухилятися від дії вакцин і природного імунітету людини.
"У нас був шанс на початку цієї пандемії. Ця пандемія не повинна бути такою жахливою", - визнала Марія ван Керкхове.
Нагадавши, що посилення карантину може відбутися з 13 Вересня
Як повідомляла Politeka, одеситів попередили про посилення карантину з 13 Вересня
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