Що зараз зі співаком

Співак Андрій Губін, зірка 90-х, зараз дотримується самітницького способу життя, в якій немає місця світським заходам і навіть блогу в соцмережі

Проте зрідка він погоджується на короткі інтерв'ю, чим радує своїх шанувальників. В інтерв'ю виданню "АіФ» 47-річний артист розповів про свій стан і лікування, яке на жаль вдалим не назвеш.

Як відомо, Андрій Губін страждає від важкої хвороби-лівосторонньої прозопалгіі особи. Ця недуга викликає болі і судоми, а розвиватися він може через постійну втому і стресу.

Андрей Губин больше не выглядят как мальчик-бродяга😟 pic.twitter.com/z0EklwACfW — Житель Саратова (@again4saratov) October 22, 2020

Нещодавно артист проходив лікування в Єгипті, проте його стан особливо не покращився.

"Я дійсно був у Єгипті, де багато плавав, лікував спину. На жаль, зі здоров'ям у мене як і раніше все погано, ніяких зрушень. Болить буквально все. Тому мені доводиться багато рухатися, щоб не звихнутися», — поділився співак.

Зараз Губін вже знаходиться в Росії, де живе з коханою дівчиною.

Артист зізнався, що останнім часом працював над кількома композиціями. Правда, вони поки ще не доведені до розуму, але Губін не збирається їх кидати.

Зараз виконавець у пошуках нового будинку в тихому місці, де йому ніхто не заважатиме займатися музикою.

"Ось підшукую собі будинок в Підмосков'ї, щоб працювати в тихому і відокремленому місці», — розповів Губін.

Хоча Андрій Губін не веде блог в Мережі, фото з ним можна побачити на фан-сторінках.

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