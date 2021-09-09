Співак Андрій Губін, зірка 90-х, зараз дотримується самітницького способу життя, в якій немає місця світським заходам і навіть блогу в соцмережі
Проте зрідка він погоджується на короткі інтерв'ю, чим радує своїх шанувальників. В інтерв'ю виданню "АіФ» 47-річний артист розповів про свій стан і лікування, яке на жаль вдалим не назвеш.
Як відомо, Андрій Губін страждає від важкої хвороби-лівосторонньої прозопалгіі особи. Ця недуга викликає болі і судоми, а розвиватися він може через постійну втому і стресу.
Горе у Алли Пугачової і Кіркорова, обірвалося життя близької людини: "Був уражений мозок..."
Нова ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук покинула Україну після першого ефіру: що сталося
Російський міністр загинув на навчаннях: перші подробиці
Шоптенко жорстко розкритикували після першого ефіру "Танців з зірками": "Невже немає нових і..."
Комарову зі "Світ навиворіт" довелося екстрено тікати за кордоном: "Кинули в кузов..."
Нещодавно артист проходив лікування в Єгипті, проте його стан особливо не покращився.
"Я дійсно був у Єгипті, де багато плавав, лікував спину. На жаль, зі здоров'ям у мене як і раніше все погано, ніяких зрушень. Болить буквально все. Тому мені доводиться багато рухатися, щоб не звихнутися», — поділився співак.
Зараз Губін вже знаходиться в Росії, де живе з коханою дівчиною.
Артист зізнався, що останнім часом працював над кількома композиціями. Правда, вони поки ще не доведені до розуму, але Губін не збирається їх кидати.
Зараз виконавець у пошуках нового будинку в тихому місці, де йому ніхто не заважатиме займатися музикою.
"Ось підшукую собі будинок в Підмосков'ї, щоб працювати в тихому і відокремленому місці», — розповів Губін.
Хоча Андрій Губін не веде блог в Мережі, фото з ним можна побачити на фан-сторінках.
Нагадаємо, як сьогодні виглядають і куди пропали Апіна, Овсієнко, Буланова та інші улюблені зірки 90-х: "поверніть Губіна на сцену»
Як повідомляла Politeka, близький друг розкрив, що сталося з Андрієм Губіним: "три дні тому у нього...»
Також Politeka писала, що горе обрушилося на Юрія Шатунова, "білих троянд" фанати більше не почують: Разін розкрив подробиці.