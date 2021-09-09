У Києві затримали банду, члени якої організували в Дніпропетровській області схему з ув'язнення людей у трудове рабство.

Про це повідомили в прокуратурі Києва.

За даними правоохоронців, учасники банди діяли на території залізничних вокзалів Одеси, Дніпра та Києва. Там вони шукали людей, які перебувають у скрутному фінансовому становищі.

Особливу увагу звертали на тих, хто не має постійного місця проживання. Своїх жертв учасники незаконного об'єднання запрошували в Дніпропетровську область на роботу.

Роботу обіцяли пов'язану з вирощування сільськогосподарської продукції. Крім того, робітники повинні були отримати від 3 тис.до 4 тис. грн. в місяць, триразове харчування та безкоштовне житло.

Завербованих людей в Дніпропетровську область відвозили на мікроавтобусах. Там їх розміщували в напіврозвалених будинках на території однієї з агрофірм. Правоохоронці з'ясували, що щодня по 12-16 годин людей залучали до роботи на складі або в полі під час збору врожаю.

Грошей за роботу своїм жертвам організатори схеми не платили, їм видавали тільки їжу 2 – 3 рази на добу і алкоголь. Всього в рабстві утримували 120 осіб. Правоохоронцям вдалося затримати п'ятьох підозрюваних.

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