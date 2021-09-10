У Дніпрі літня жінка побила семирічного хлопчика за те, що він з іншими дітьми грав не в своєму дворі.

Про це повідомляє «Інформатор».

За даними правоохоронців, хлопчикові знадобилася допомога прибулих на місце медиків, але її зробили відразу, не забираючи дитину в лікарню. Після зіткнення з бабусею у хлопчика припухли очі і виявилося подряпане обличчя.

Напала на дитину 72-річна жінка. Її розлютило те, що хлопчик на території чужого двору грав в футбол, при цьому м'яч залетів у палісадник літньої жінки. Мати дитини розповіла, що, втративши м'яч, дитина відправився за ним на клумбу. У певним момент, щоб дістати необхідний йому предмет, дитина присів. У цей момент бабуся підійшла ззаду до хлопчика і завдала йому удар по ногах. Хлопчик впав. Бабуся вирішила бити його, завдаючи удари в живіт. Школяр встав. Літня жінка почала трясти його, схопившись за шию. М'яч бабуся забрала, закинувши його в під'їзд.

Після побиття школяра сусіди жінки також зайнялися його цькуванням. Вони почали кричати, що він знаходиться в їхньому дворі, а діти, які живуть в інших будинках повинні грати на своїй території. Батьки школяра написали заяву в поліцію. Кваліфікація злочину в даний час залишається невідомою.

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