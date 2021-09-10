Внучка легендарної актриси Людмили Гурченко 37-річна Олена Корольова серйозно стривожила своїм статком

Ще недавно внучка Гурченко розповідала про ніжні почуття до співака Прохора Шаляпіна і розповідала, що поруч з ним розцвіла, але все різко змінилася. Кілька тижнів тому 37-річний Шаляпін зіграв весілля в США з 42-річною мільйонеркою. І після цього Олену нібито підмінили, розповіла екс-піар-менеджера Олени Анна Ломанова, передає «Собеседник».

"Олена останнім часом поводиться дуже дивно. Ми з моєю колегою намагаємося з нею листуватися, але на всі питання вона відповідає, що вийде у вікно. Я не виключаю, що це через весілля Прохора. Можливо, їй дуже погано від того, що її особисте життя не склалося, на Шаляпіна у неї були надії», - розповіла вона.

За словами Ломанової, особисто свою колишню підопічну вона не бачила з початку липня.

Відзначимо, ще в квітні Олена не приховувала свого щастя.

"Мені класно з Прохором. Він поки єдиний хлопець в моєму житті, який мене нічим не вантажить. Мені з ним просто добре! Поки рано говорити що-небудь ще. Дружба між чоловіком і жінкою — це головне, інакше все пшик. Так-я з ним і справді розцвіла», - зізналася спадкоємиця Гурченко в бесіді з кр.ги.

У свою чергу Прохор Шаляпін роман з Оленою заперечував.

«З ким не доторкнися-відразу роман. Що з 80-річною актрисою, що з молоддю", - відповів він журналістам. При цьому він додав, що з королевою їх не пов'язує нічого крім дружби. Співак назвав внучку Гурченко прекрасною і незіпсованою дівчиною, а також додав, що підтримує з нею зв'язок.

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