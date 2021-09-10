У Запоріжжі водій маршрутки вдарив дверима дідуся, який намагався зайти в салон з тачкою.

Про це повідомляє «Запоріжжя ХЗП».

Крім цього, водій накричав на пенсіонера матом. Подія трапилася в маршрутці №85. Інші пасажири встигли зняти те, що відбувається. На кадрах можна побачити, що літній чоловік отримав від водія удар по голові.

"Іди звідси, задовбав", - проорал водій дідусеві, додавши також мат.

Від удару літній чоловік впав. Дії водія викликали обурення у інших пасажирів. Жінка перегородила собою шлях маршрутки, щоб водій не зміг сховатися. Інші кинулися надавати допомогу дідусеві, а хтось викликав на місце поліцію. Крім того, від побаченого у дітей сталася істерика. Потерпілому літньому чоловікові 82 роки. На місце приїхали поліцейські.

Велика частина коментаторів оприлюдненої в мережі зйомки висловилися на захист літнього пасажира і обрушилися з критикою на водія. Хтось із користувачів соціальних мереж впевнений, що таких людей не повинні приймати на роботу. Інші Передплатники спробували виправдати водія тим, що у нього здали нерви, зазначивши при цьому, що подібне – не привід для побиття літньої людини. Місцевий житель, який вже зустрічався з цим водієм, повідомив, що він часто перевищує швидкість при їзді.

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