У Черкасах в Апеляційному суді прийняли рішення залишити під вартою бабусю понівеченого хлопчика, серце якого зупинилося після двох тижнів у комі.
Про це повідомляють «Факт».
Після невдалої апеляції в силі залишилося рішення, прийняте Соснівським районним судом Черкас. 31 Серпня він засудив бабусю до 60 діб утримання під вартою. Літню жінку підозрюють в тому, що вона залишила в небезпеці маленьку дитину, що стало причиною його смерті. Засідання Апеляційного суду, як і попереднє, було закритим.
"Прокурор у суді довів обґрунтованість заходу забезпечення кримінального провадження, його виправданість і співмірність для правової охорони загальногромадянських прав», - зазначили в прокуратурі.
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Наразі слідство триває. Правоохоронці намагаються повною мірою відновити картину трагедії, що сталася.
Нагадаємо, що в Черкаській дитячій лікарні 5 вересня помер названий онук підсудної, якому було сім років. Хлопчик був сином невістки, якого вона народила в першому шлюбі. Хлопчика забрали в лікарню 24 серпня. У нього діагностували численні травми, в тому числі черепно-мозкову. Також у розпорядження правоохоронців потрапив запис розмови бабусі з одним з диспетчерів швидкої допомоги.
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