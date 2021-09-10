У Полтаві школяра молодших класів спіймали на»телефонному тероризмі".

Про це повідомили в прес-службі Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

За даними правоохоронців, подія трапилася 9 вересня. Хлопчик зателефонував до Держслужби з надзвичайних ситуацій і повідомив, що школу замінували.

Дзвінок від школяра пролунав о 16: 00. В якості мети мінера він вказав загальноосвітню школу №38, розташовану в Полтаві.

У вказане місце вирушив екіпаж рятувальників. На пошуки вибухівки також вирушили кінологи, вибухотехніки та слідчі.

Фахівці не знайшли на місці слідів мін або вибухових механізмів. Правоохоронці вирахували "телефонного терориста".

Вони встановили, що неправдивий дзвінок рятувальникам здійснив школяр. При цьому, він навчається в тій школі, про мінування якої повідомив в Держсулужбу.

Відомо, що він проходить навчання в одному з молодших класів. Поліцейські склали адміністративний протокол на батьків дитини. Їх звинуватили в невиконанні батьківських обов'язків.

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