В одному із сіл Львівщини батько із необережності переїхав власну дочку

Трагедія сталася у Яворівському районі Львівської області у темну пору доби, за інформацією правоохоронців, близько 21:15 вечора, передає пресслужба Національної поліції України у Львівській області.

Як відомо, 31-річний водій мікроавтобуса марки "Опель" їхав заднім ходом на власному подвір’ї. Через погану видимість чоловік не помітив своєї дворічної доньки та переїхав дитину. На жаль, від отриманих травм дівчинка померла ще до приїзду "Швидкої допомоги".

На місці події працювали місцеві правоохоронці, якій затримали горе-батька в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. За інформацією поліцейських, йому загрожує до восьми років позбавлення волі та позбавлення водійських прав на строк до трьох років. Невдовзі суд має обрати йому запобіжний захід.

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