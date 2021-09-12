Водіння в нетверезому стані призвело до аварії зі смертельними наслідками на трасі Львів-Луцьк

Трагічна ДТП сталася в ніч на 12 вересня біля села Колоденці Львівської області. Там потрапив в аварію автомобіль, в салоні якого, крім водія, перебувала компанія з чотирьох осіб.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Львівщини, передає Politeka.net.

Автоомобіль Renault Lagun вилетів з дороги і перекинувся. За кермом іномарки перебував 22-річний житель Львова, він керував транспортним засобом у п'яному вигляді.

В результаті ДТП загинула 17-річна дівчина, яка перебувала в авто разом з трьома хлопцями 17, 24 і 26 років. Всі вони теж отримали травми, проте залишилися живі. Їх відвезли в лікарню.

Водій не постраждав, його вже затримали поліцейські. Молода людина чекає суду.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі правоохоронці шукають свідків смертельної аварії. ДТП сталася біля заправки "Укрнафта" на Об'їзній дорозі о 17:30. Трагедія трапилася в листопаді 2020 року. Водій ВАЗ збив пішохода, прямуючи в село Усатове з Одеси. Потерпілий загинув. За словами родичів по закінченню семи місяців справу припинили. Однак за рішенням суду його відновили, визнавши постанову слідчого про його зупинку незаконною. Досудове розслідування триває.

До слова, під Києвом неадекват наїхав на поліцейського і влаштував три ДТП.

Як повідомляла Politeka, водій під впливом психотропних речовин влаштував патрульним перегони центром Києва та потрапив у ДТП.

Також Politeka писала, що у Дніпрі водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.