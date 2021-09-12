Чемпіон Олімпійських ігор зі спортивної гімнастики Олег Верняєв пригрозив, що змінить громадянство, якщо зі збірної не приберуть людей, які йому заважають

Про це спортсмен розповів виданню Суспільне-Спорт

"Я поки нічого не афішую. Розбиратися. Все, як то кажуть, покрито туманом", - каже чемпіон.

Верняєв зізнався, що ні на що не сподівається, але був би дуже радий, якщо на рік скоротили термін дискваліфікації.

"Я б вже в листопаді 2023 - го повернувся в стрій" - сказав він.

Гімнаст заговорив про можливу зміну громадянства. Причиною такого рішення він назвав невідповідні умови для підготовки до змагань в нашій країні.

«У нас тут паралельно йде конфлікт у збірній. І якщо мене повернуть в спорт, то, скажімо так, " сюсюкання не буде» - буде ультиматум: або я готуюся при повному карт-бланші, мені готують всі умови, які потрібні, і прибирають всіх тих людей, які мені заважають. Або відпускайте мене і я йду туди, де мені буде зручно працювати», - заявив Верняєв, але при цьому відмовився уточнювати, в яку країну готовий переїхати.

"Якщо я тут не потрібен, то я піду туди, де я буду потрібен", - повідомив він.

Відзначимо, що Олег Верняєв брав участь у двох Олімпіадах. На Іграх в Бразилії в 2016-му він виграв золоту і срібну медалі.

На початку року українського чемпіона на чотири роки дискваліфікували за допінг, в крові спортсмена знайшли мельдоній.

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