Чемпіон Олімпійських ігор зі спортивної гімнастики Олег Верняєв пригрозив, що змінить громадянство, якщо зі збірної не приберуть людей, які йому заважають
Про це спортсмен розповів виданню
"Я поки нічого не афішую. Розбиратися. Все, як то кажуть, покрито туманом", - каже чемпіон.
Верняєв зізнався, що ні на що не сподівається, але був би дуже радий, якщо на рік скоротили термін дискваліфікації.
Біда у Пугачової, зірку забрали з похорону близького друга в жалюгідному стані: "Галкін взяв за руку і..."
Українці пересварилися через найгарячішого учасника "Танців з зірками": "Тільки тілом красивий"
Потужний вибух струсонув Донецьк, видно стовп чорного диму: перші подробиці і кадри з місця НП
Ектор Хіменес-Браво, попрощавшись, покинув Україну: "Я дуже-дуже втомився"
Хіменес-Браво зізнався в сильних почуттях до екс-учасниці й судді "Майстер Шеф": "Боже мій..."
"Я б вже в листопаді 2023 - го повернувся в стрій" - сказав він.
Гімнаст заговорив про можливу зміну громадянства. Причиною такого рішення він назвав невідповідні умови для підготовки до змагань в нашій країні.
«У нас тут паралельно йде конфлікт у збірній. І якщо мене повернуть в спорт, то, скажімо так, " сюсюкання не буде» - буде ультиматум: або я готуюся при повному карт-бланші, мені готують всі умови, які потрібні, і прибирають всіх тих людей, які мені заважають. Або відпускайте мене і я йду туди, де мені буде зручно працювати», - заявив Верняєв, але при цьому відмовився уточнювати, в яку країну готовий переїхати.
"Якщо я тут не потрібен, то я піду туди, де я буду потрібен", - повідомив він.
Відзначимо, що Олег Верняєв брав участь у двох Олімпіадах. На Іграх в Бразилії в 2016-му він виграв золоту і срібну медалі.
На початку року українського чемпіона на чотири роки дискваліфікували за допінг, в крові спортсмена знайшли мельдоній.
Нагадаємо, Верняєв отримав важку травму після падіння, відео
Як повідомляла Politeka, Верняєв переніс операцію
Також Politeka писала, топ-10 смішних фото українського чемпіона Олега Верняєва