У Запорізькій області сталася ДТП за участю місцевого депутата, який був п'яний, сильно постраждав пішохід
Момент аварії потрапив на відео, повідомляє Telegram-канал "Україна зараз", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Як стало відомо, ввечері 11 вересня п'яний депутат за кермом свого позашляховика зніс ліхтарний стовп і наїхав на пішохода.
Аварія сталася в Бердянську на Мелітопольському шосе.
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У поліції повідомили, що водій автомобіля BMW Х5 перебував у стані алкогольного сп'яніння і після наїзду намагався втекти з місця злочину. Однак правоохоронці не стали називати його ім'я та прізвище.
У той же час очевидці на відео повідомили, хто був за кермом позашляховика. Винуватцем аварії став діючий депутат міської ради Микола Рудницький.
Небайдужі громадяни затримали депутата і передали його правоохоронцям.
"Пішохода у важкому стані оперативно госпіталізували в лікарню. Чоловіка прооперували і він вже прийшов до тями", - йдеться в повідомленні.
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