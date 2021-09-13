Зі мною нічого не сталося.

У Нью-Йорку на врученні премії MTV VMA Конор МакГрегор побився з кулеметом Келлі.

Відео з місця подій опублікували очевидці.

Перед заходом гості та зірки почали позувати на червоній доріжці. Тоді і стався конфлікт. Коли під об'єктиви камер вийшла актриса Меган Фокс зі своїм бойфрендом, репером Machine Gun Kelly Ірландський боєць Конор Макгрегор накинувся на репера. Він намагався прорватися через охорону. Коли йому не вдалося цього зробити, вилив склянку з водою на реп-Виконавцю. Агресивна поведінка Макгрегор пояснив неприйняттям зовнішнього вигляду артиста.

"Зі мною нічого не сталося. Я б'юся тільки зі справжніми бійцями. З тими, хто може битися", - прокоментував конфлікт Макгрегор.

Він додав, що не б'ється з білими дрібними ванільними реперами. Макгрегор додав, що нічого не знає про про виконавця, тільки те, що він зустрічається з Меган Фокс.

У місцевих ЗМІ з'явилася також інформація про те, що конфлікт почався, коли Конор, підійшовши до Виконавця, попросив його про спільний знімок, але репер йому відмовив. З цього і почався скандал. Бійки вдалося уникнути завдяки охоронцям, які розтягнули супротивників. Очевидці розповіли, що Макгрегор готовий був махати кулаками, а його утримати виявилося важко.

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