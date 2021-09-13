У Чернігові автолюбитель зробив величезний кабріолет з власного Jeep Commander.

Про це повідомляє Topgir.

Оновлена машина стала схожа на Rolls-Royce. За словами власника, Силовий агрегат автомобіль отримав від марки Mercedes-Benz. Для експерименту автолюбитель вибрав E-Клас в 210 кузові. Від цієї ж машини копії Rolls-Royce дісталася коробка передач.

Jeep Commander став походити на Rolls-Royce завдяки зміненому розміру. Власник виставив свою розробку на аукціон. Чоловік за оновлений автомобіль вирішив отримати не менше 10 тисяч доларів. Власник кабріолета прибрав дах, встановив чотири вихлопні труби і величезні фари.

Раніше ми повідомляли, що киянин створив власними руками унікальний спорткар. Винахідник з Київської області вирішив власноруч зібрати легендарний автомобіль 1968 року випуску Shelby Cobra. Чоловік зібрав машину, додавши деталі, що надали їй своєрідний характер. Винахідника звуть Іван Кожушко. Він вчитель фізкультури. Іван розповів, що його мрією завжди була Shelby Cobra, але через високу ціну цього автомобіля, він вирішив самостійно створити її копію. Чоловік використовував деталі різних автомобілів. Що стосується дуги безпеки, для неї він застосував водопровідну трубу.

Нагадаємо, що водіїв можуть штрафувати за відсутність ікон в авто

Як повідомляла Politeka, винахідливі мешканці Львова розвеселили мережу

Також Politeka писала, що як виглядає найдивніший кросовер у світі