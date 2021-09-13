Радянський автопром навіть фанати тих часів обходять стороною, визнаючи засоби пересування мотлохом

Радянські машини часто ламалися, були максимально некомфортними для водія і для пасажирів, а також мали страшний зовнішній вигляд. Гірше бути дійсно не може.

Найбільш убогі і потворні представники радянського автопрому показав відомий блогер Максим Мирович.

Запорожець

"Запорожці" вважалися найбільш убогими. Вони були вкрай маленькими всередині, і людина з ростом 180 см упиралася головою в стелю. Крім того авто мало ряд недоліків: погано заводилося, глухло на дорозі, часто ламалося. Своє прізвисько "вухаті" ці авто отримали за бічні повітрозабірники для охолодження розташованого ззаду двигуна. Виглядали вони страшно і комічно.

"Горбатий" запорожець

Попередня версія Запорожця отримала в народі влучне прізвисько "горбатий". Незважаючи на мікроскопічні розміри, "горбатий" вважався повноцінним дводверним седаном для чотирьох осіб. У народі цього виродка ласкаво називали "відром".

СМЗ С3Д, "Інвалідка"

Задумка створити спеціальне авто для людей з обмеженими можливостями прекрасна - але ось реалізація в цьому випадку вийшла по-совковому жахливою. Мотор потужністю всього в 12 кінських сил був вкрай слабкий для 500-кілограмового автомобіля. Машина вкрай неквапливо розганялася всього до 55 км / год, часто ламалася і швидко іржавіла.

ГАЗ-69 "Козел"

При розробці йому дали ім'я "трудівник" і вигравіювали це слово на приладовій панелі. Але в народі його стали називати - "козел". Авто було дуже дубовим, примітивним, нестійким під час руху і часто ламалося.

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