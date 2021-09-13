З Криму, Північної Кореї, Судану, Сирії, Куби та Ірану почали приходити відомості про блокування мобільних телефонів, випущених компанією Xiaomi.

Про це повідомляє XDA Developers.

За даними видання, власники декількох днів користуються смартфонами, а після на екрані блокування з'являється повідомлення з таким текстом:

"Політика Xiaomi не дозволяє продаж або надання продукту на території, на якій ви намагалися активувати його».

Повідомлення закінчується рекомендацією виробника звернутися до продавця. В умовах використання продуктів від Xiaomi говориться, що покупці не мають права експортувати смартфони в певні регіони.

При цьому, в угоді з компанією немає згадки про те, що експортовані в ці регіони пристрої блокуватимуть. У компанії відзначили, що контракт, як і всі реалізовані товари відповідає чинним законам про експортний контроль.

До них відносяться закони, що стосуються експортного контролю в США, а також норми юрисдикції покупця. При цьому, Покупець, згідно з договором, зобов'язується не експортувати товари компанії в країну або на територію, по відношенню до якої це заборонено нормативними документами про експортний контроль. До заборонених віднесли: Кримський Регіон, Судан, Північний Корею, Сирію, Іран і Кубу.

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