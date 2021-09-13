Це було непросто, але хлопчик себе поборов

Юний спортсмен обожнює фізичну культуру і професійно займається кіокушинкай-кан карате

Артем Захаров з Мелітополя у Запорізькій області встановив спортивний рекорд і віджався 1001 раз. Хлопчику всього 9 років.

Як повідомляє видання "Індустріалка", це сталося під час святкування Дня фізичної культури та спорту.

Юний спортсмен займається кіокушинкай-кан карате, активно виступає на змаганнях від обласних та міжнародних. А цього разу юний спортсмен вирішив спробувати себе в новій якості. Хлопчик віджався 1001 раз.

За словами тренера хлопця, Анатолія Зінченка, його вихованець вже робив понад 400 віджимань на спортивному турнірі. Тому виникла ідея подати заявку в Книгу рекордів, щоб Артем спробував зробити стільки віджимань, скільки зможе. Хлопця підтримували глядачі, батьки, рідні, друзі та тренер.

"До цього рекорду Артем йшов, напевно, з 2019-го року, коли він перший раз віджався 220 разів, тоді ми подумали, що міг би вийти рекорд, але на час залишили цю ідею", - розповів тренер дитини.

Хлопчик розповів, що було дуже важко зробити стільки віджимань, у нього зводило пальці на руках, але він поборов себе.



Нагадаємо, 97-річний українець став найкращим тенісистом і побив рекорд.

Як повідомляла Politeka, 37-річна жінка народила відразу 10 дітей і побила рекорд.

Також Politeka писала, що українець вживив собі під шкіру вже 8-й чіп і побив рекорд.