Український електромобіль здивував дизайном

Творцем нового електромобіля став інженер Рівненської АЕС Андрій Буткевич, передає autocentre.

МЕМ - 01 має дуже незвичайний вигляд. Привертає увагу форма і двоколірне забарвлення кузова.

Важливо відзначити, що в конструкції транспортного засобу використані тільки екологічно чисті матеріали.

Движок потужністю 2 л. с. здатний розігнати невеликий автомобіль до 35 км/год.

У салоні можуть розміститися дві людини. Авто може перевозити близько 100 кг вантажу.

Конструктор зазначив, що його електромобілем вже активно цікавляться, і йому надходили пропозиції про продаж.

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Нагадаємо, бажаючим повернутися в СРСР розкрили очі на те, що відбувається в ті роки.

Як повідомляла Politeka, історик змусив засумніватися в принадах життя в СРСР.

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