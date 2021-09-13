Український електромобіль здивував дизайном

Творцем нового електромобіля став інженер Рівненської АЕС Андрій Буткевич, передає autocentre.

МЕМ - 01 має дуже незвичайний вигляд. Привертає увагу форма і двоколірне забарвлення кузова.

Важливо відзначити, що в конструкції транспортного засобу використані тільки екологічно чисті матеріали.

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Движок потужністю 2 л. с. здатний розігнати невеликий автомобіль до 35 км/год.

У салоні можуть розміститися дві людини. Авто може перевозити близько 100 кг вантажу.

Конструктор зазначив, що його електромобілем вже активно цікавляться, і йому надходили пропозиції про продаж.

Нагадаємо, найпотворніші представники радянського автопрому показав відомий блогер Максим Мирович.

Запорожець

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Нагадаємо, бажаючим повернутися в СРСР розкрили очі на те, що відбувається в ті роки.

Як повідомляла Politeka, історик змусив засумніватися в принадах життя в СРСР.

Також Politeka писала, що історик відкрив очі на реалії епохи СРСР.