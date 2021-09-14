На території індійського штату Харьяна, в місті Хісар суд прийняв заяву на розлучення, яку подав чоловік, схудлий у шлюбі на 21 кілограм.

Про це повідомляє Times of India.

Чоловік зажадав розлучення, звинувативши в схудненні дружину, яка, за його словами, була запальною і жорстокою. Пара уклала шлюб в 2012 році. У цій родині з'явився на світ дитина-дочка. Ім'я чоловіка видання не повідомило.

Чоловік, серед іншого, звинуватив дружину на суді в тому, що вона не налагодила відносини з членами його сім'ї, а також відрізняється марнотратством. Чоловік повідомив, що жінка нерідко сварилася з ним через дрібниці, а він через це відчував, що принижений в очах сім'ї.

Чоловік підкреслив, що сподівався на майбутнє і вірив, що його дружина зміниться, але вона не одумалася. Індієць перед судом звинуватив дружину в жорстокості, підкресливши, що до шлюбу його вага досягала 74 кілограм, а зараз він схуд до 53.

Втрату ваги чоловік пов'язав з психологічним насильством, отриманим від дружини. Обвинувачена повідомила, що завжди виконувала подружні обов'язки, а з чоловіком звертається з повагою і любов'ю.

Жінка, навпаки звинуватила чоловіка в тому, що він ставився до неї без достатньої ніжності і любові, проявляючи жорсткість. Дружина подала апеляцію, щоб скасувати розлучення, але її відхилив суд.

Нагадаємо, що викрадення 3-річного Діми потрапило на відео

Як повідомляла Politeka, екс-дружина Дзідзьо Slavia опинилася в епіцентрі жахливої НП у Києві

Також Politeka писала, що екс-дружина позитиву з "Время и Стекло" показала, як тепер проводить вихідні на самоті