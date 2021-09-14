Сім років тому військовий захищав від ворога місто Щастя на Луганщині

У Львові помер ветеран антитерористичної операції на Донбасі Іван Маланич. Трагедія сталася 13 вересня. Серце чоловіка зупинилося на 46-му році життя.

Про це повідомили на Facebook-сторінці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмової військ ЗСУ, лейтенантом запасу якої був загиблий.

Причина смерті захисника поки невідома. Також поки не повідомили, коли відбудуться прощання і похорон.

Співчуття родині також висловив міський голова Львова Андрій Садовий: "Особливо болюча втрата для рідних і близьких, втрата для військових побратимів, для громади міста Львова. Щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам'ять захиснику України".

У 2014 році Іван Маланич разом з братом-близнюком був серед числа добровольців, які захищали Україну від російської агресії. Він брав участь у боях за Щастя у складі 80-ї бригади і обороняв Луганську ТЕС.

За мужність, зразкове виконання військового обов'язку Іван Маланич був нагороджений орденом "За мужність" третього ступеня.

Нагадаємо, обірвалося життя видатного українця, країна вражена.

Як повідомляла Politeka, помер відомий українець.

Також Politeka писала, що зупинилося серце видатного українця, який місяць боровся з вірусом.