В Україні знову розгорівся мовний скандал
Цього разу за участю поліцейського. Жінка зняла на відео, як співробітник поліції відмовлявся розмовляти українською мовою.
"Ви не маєте права спілкуватися зі мною російською мовою. Я не розумію мову агресора", - каже українка.
У свою чергу, патрульний запропонував перейти до вирішення проблеми, через яку їм надійшов виклик. На що жінка на підвищених тонах продовжувала вимагати у них говорити українською.
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Чим закінчився конфлікт на даний момент невідомо.
Відео можна побачити тут.
До слова, українка обізвала Львів "дірою" і потрапила в скандал.
На відео Карина Біда каже, що на неї "навалив смуток" через розуміння, що відпочинок добігає кінця і потрібно повертатися в "дірку".
"Ще два тижні і назад до Львова, в цю дірку. Дуже прикро", - каже дівчина на відео.
Нагадаємо, дівчина-блогер записала зухвале звернення до тих, хто говорить українською.
Як повідомляла Politeka, кумир української молоді відібрав у дівчинки подарований iPhone.
Також Politeka писала, що мешканка Маріуполя записала відео, в якому образливо відгукувалася про ЗСУ.