В Україні знову розгорівся мовний скандал

Цього разу за участю поліцейського. Жінка зняла на відео, як співробітник поліції відмовлявся розмовляти українською мовою.

"Ви не маєте права спілкуватися зі мною російською мовою. Я не розумію мову агресора", - каже українка.

У свою чергу, патрульний запропонував перейти до вирішення проблеми, через яку їм надійшов виклик. На що жінка на підвищених тонах продовжувала вимагати у них говорити українською.

Чим закінчився конфлікт на даний момент невідомо.

Відео можна побачити тут.

До слова, українка обізвала Львів "дірою" і потрапила в скандал.

На відео Карина Біда каже, що на неї "навалив смуток" через розуміння, що відпочинок добігає кінця і потрібно повертатися в "дірку".

"Ще два тижні і назад до Львова, в цю дірку. Дуже прикро", - каже дівчина на відео.

Нагадаємо, дівчина-блогер записала зухвале звернення до тих, хто говорить українською.

Як повідомляла Politeka, кумир української молоді відібрав у дівчинки подарований iPhone.

Також Politeka писала, що мешканка Маріуполя записала відео, в якому образливо відгукувалася про ЗСУ.