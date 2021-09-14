Інцидент стався на вулиці Миропільській у Дніпровському районі столиці, житловий масив Північно-Броварський

У Києві в одному з супермаркетів дорослий чоловік відзначився грубою поведінкою і неадекватністю.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Києва Оперативного.

Відзначається, що городянин не на жарт розійшовся, коли дівчинка-підліток купила без черги на касі захисну маску. Чоловік грубо лаявся, не соромлячись ні дітей, ні жінок.

Судячи з відео, дівчинка не на жарт злякалася, оскільки грубіян ще й хотів схопити її за обличчя. На зауваження однієї з покупниця, мовляв він же з дитиною розмовляє, той відповів: "Я дітей помножу на нуль".

"Що це за Бик такий, який вирішив самоствердитися за рахунок дівчинки-підлітка? Очевидці кажуть, що так він себе почав вести, коли дівчинка попросила без черги купити маску", - сказано в підписі під відео.

У коментарях користувачі відзначили, що це просто "герой в маминих штанях": "Тварина знайшла пригода, чекаємо вибачення", "я б на місці її родичів знайшов би цього дурника, і провів би з ним профілактичну бесіду".

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