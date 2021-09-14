У Казахстані затримали чоловіка, у легковику якого знаходився живий кінь.

Про це повідомляє Polisia.kz.

"Співробітники батальйону патрульної поліції, які зупинили його на автодорозі, відразу ж доставили підозрюваного у відділ поліції разом з автомашиною", - повідомили місцеві правоохоронці.

У поліції розповіли, що незабаром знайшовся власник коня. Виявилося, що тварину викрали, а її власник про це навіть не підозрював. Правоохоронці з'ясували, що чоловік має відношення до крадіжок інших коней, а також телят. Тварин водій садив у машину, відвозив у таємне місце, а потім шукав людей, які змогли б купити його здобич.

За даними місцевого видання під назвою «літер» затриманий викрадач тварин пересувався на легковику марки «Жигулі». У Департаменті поліції області повідомили, що правоохоронці продовжують розслідувати злочини, а також шукають людей, які скуповували тварин у ймовірного викрадача.

Дії підозрюваного представники правоохоронних органів розглядають, як скотокрадство, покарання за яке описано в статті 188-1 Кримінального кодексу Казахстану. Якщо підозрюваний виявиться винним, йому доведеться провести в місцях ув'язнення до п'яти років. Який запобіжний захід обрали для затриманого поки невідомо.

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