У Європі ціна на газ встановила новий історичний максимум, досягнувши 800 доларів за тисячу кубометрів.

Така відомості отримані з Лондонської біржі ICE.

Вартість Жовтневого ф'ючерсу на газ на торгах 14 вересня перейшла за позначку в 65,5 євро за МВт на годину, що при перерахунку становить понад 801 долара за тисячу кубів газу. Торги почалися при ціні 61,25 євро за МВт-год.спочатку ціна злегка впала, але потім почала підніматися.

На піку вона досягла 65 доларів за МВт-год.у Європі ціни на газ на біржі вперше досягли рекордного показника в серпні. Тоді вони перейшли за позначку в 600 доларів за тисячу кубометрів. Результати аукціону дали поштовх для майбутнього зростання.

"Газпром" тоді відмовився від бронювання додаткових потужностей для українського транзиту. На думку експертів, високі ціни газу в Європі викликані тим, що в сховищах запасів небагато. Сергій Макогон, гендиректор "Оператора газотранспортної системи України" зазначив, що ціна зросла втричі за рік.

Такий підйом він пов'язав з транзитною політикою, яку проводить російський газовий монополіст. "Газпром "не хоче збільшувати закачування блакитного палива в сховища, а також збільшувати продажі на біржі перед запуском"Північного потоку – 2".

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