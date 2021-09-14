Молода учасниця популярного українського проекту "МастерШеф" Стелла Клименко несподівано пішла з життя після зупинки серця

30-річна кулінар, яка брала участь в шоу "МастерШеф. Професіонали-3", померла 13 серпня. Її родичі повідомили, що причиною смерті стала зупинка серця, уточнивши, що з коронавірусом це не пов'язано.

Сумною новиною поділився на своїй сторінці в Instagram друг Стелли Микола Люлько, який також брав участь в "МастерШеф".

"Стелла дівчинка вічна пам'ять тобі дорога. Вчора батьки, друзі, колеги і я позбулися дорогого нам людини. Стелла дівчинка, так я тебе завжди називав. Ти була мені хорошим другом! Ти була прекрасною колегою. Ти наша запальничка. Ми з тобою пройшли багато!", - написав Микола.

Він додав, що до останнього продовжував сподіватися на диво.

Свої співчуття у зв'язку зі смертю Стелли висловили і творці «МастерШеф».

"Висловлюємо щирі співчуття. Вічна пам'ять", - написали вони.

Українці також не можуть повірити в смерть молодої зірки шоу.

"Капець, що ж сталося? Вона у мене в любимках ходила на Майстер Шеф. Молода така!", "Який жах! Досі не віриться. Терпіння Вам, нехай земля їй буде пухом", "як так могло статися? Співчувати. Вічна пам'ять", "дуже гірка втрата", - пишуть люди.

Нагадаємє, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" засвітив інтер'єр свого будинку в Канаді.

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