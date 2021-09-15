У справі про загибель лідера "Народного руху" В'ячеслава Чорновола з'явилися докази того, що це вбивство, а не випадкова аварія.

Про це повідомив колишній заступник генпрокурора Микола Голомша, передає «4 канал».

«Ми розслідували справу про вбивство Чорновола. І встановили, що Чорновіл був убитий. Був убитий чотирма ударами кастета в потиличну область голови", - сказав Голомша.

За його словами, водія добили аналогічним кастетом. Голомша підкреслив, що мова йде про заздалегідь сплановане вбивство, а не про дорожньо-транспортну пригоду. Колишній чиновник повідомив, що слідчим вдалося встановити, що подушки безпеки в машині заздалегідь відключили.

Також команда Голомші з'ясувала, що огляд місця події також виявився підробленим. Слідчі з'ясували, що на Волині вбили головного свідка. Голомша повідомив, що після отримання трупа Чорновола, в його кістках вдалося знайти важкі метали.

При цьому від експерта колишній чиновник домігся визнання про те, що він не робив розтин дисидента. Голомша розповів, що, коли слідчі підібралися до людей з команди Януковича, всі справи у нього забрали, передавши їх ще одному заступнику прокурора. У той час Олександр Медведько був керівником відомства.

Нагадавши, що 22 роки пройшли з дня загибелі В'ячеслава Чорновола

Як повідомляла Politeka, авто протаранило жінку на трасі у Львівській області

Також Politeka писала, що страшну знахідку виявили на дорозі в Дніпрі