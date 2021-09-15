Трагічна подія сталася 14 вересня

Під час матчу ветеранських команд у селі Коровія, біля Чернівців, у день свого 60-річчя помер відомий футболіст клубу "Буковина" Дмитро Білоус.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Чернівецького клубу в Facebook.

"Дмитро Іванович завжди жив у русі, найбільше не любив сидіти на місці. Ця людина була прикладом для багатьох футболістів", - йдеться в повідомленні клубу.

З нагоди свого ювілею Дмитро Білоус організував матч ветеранів "Буковини". Як розповіли медики, сам Білоус не брав участі у грі через стан здоров'я, адже мав проблеми з серцем.

Як уточнило видання УНІАН, за кілька хвилин до завершення гри Дмитро Білоус раптово знепритомнів і впав на землю. Йому надавали медичну допомогу, проте врятувати спортсмена не вдалося.

Дмитро Білоус - радянський та український футболіст. Більшу частину своєї кар'єри провів у складі команд "Буковина" (Чернівці) та "Металург" (Запоріжжя). У 1989-му був бронзовим призером чемпіонату УРСР у складі тернопільської "Ниви".

Також грав у складі команд "Зоря" (Бєльці, Молдова) та "Кристал" (Чортків).

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