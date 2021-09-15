Відомий репер Kyivstoner потрапив у скандал через запрошення росіян в Україну

Шоумен на відео розміщеному в Instagram скандував "Росія". Пізніше в листуванні зробив вигляд, що не знає про війну, яка триває в нашій країні.

"Пацани, братва! Ви приїхали! Гості з Челябінська..."- каже на камеру Kyivstoner.

На критику, яка звалилася на репера він вирішив відповісти і поцікавився, чому бачитися з росіянами і скандувати "Росія" – Це злочин.

"У нас зараз війна? Почекай. А якщо вона у нас, чому ти не на війні, а у Львові? У Львові-війна?"- запитав Kyivstoner.

До слова, в Україні знову розгорівся мовний скандал

Цього разу за участю поліцейського. Жінка зняла на відео, як співробітник поліції відмовлявся розмовляти українською мовою.

"Ви не маєте права спілкуватися зі мною російською мовою. Я не розумію мову агресора", - каже Українка.

У свою чергу, патрульний запропонував перейти до вирішення проблеми, через яку їм надійшов виклик. На що жінка на підвищених тонах продовжувала вимагати у них говорити українською.

Чим закінчився конфлікт на даний момент невідомо.

Відео можна побачити тут.

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